Delicious!

Recipe:

1 lb Spiral Pasta Noodles Dry

1 lb Dry Salami

1/2 lb Provolone

1 Small Red Onion

6 oz Pepperoncini

6 oz Shredded Parmesan

12 oz jar Artichoke Hearts

3 oz Pitted Black Olives

5 oz Plum Tomatoes

See the video recipe on YouTube here: